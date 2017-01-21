 تزامنا مع حلول الإجازة.. قيادة حرس الحدود تنفذ حملات توعوية عن السلامة البحرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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تزامنا مع حلول الإجازة.. قيادة حرس الحدود تنفذ حملات توعوية عن السلامة البحرية

تزامنا مع حلول الإجازة.. قيادة حرس الحدود تنفذ حملات توعوية عن السلامة البحرية
المناطق- جازان
تنفذ قيادة حرس الحدود بجازان تزامنا مع بداية اجازة نهاية الفصل الدراسي حملة توعوية ونشرات وبروشورات عن السلامه البحريه لتوعية المتنزهين من مواطنين ومقيمين وذلك من أجل سلامتهم . وشملت هذه  الحملة التوعية في الشواطئ بمدينة جازان وبيش والموسم وفرسان كذلك الاسواق والمواقع الترفيهيه لتعم التوعيه الجميع .
وبين الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بجازان النقيب عامر الشهراني أن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي وجه جميع وحدات الانقاذ بالجاهزيه التامه واستقبال جميع البلاغات والاستعجال بتقديم المساعده حرصا على سلامة جميع السواح والمتنزهين القاصدين شواطئ منطقة جازان وحثهم على الاتصال بالرقم ٩٩٤ عند الحاجه لذلك.

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