بعد تزايد الشكوك حول اغتيال رفسنجاني..إيران تحقق في أسباب وفاته

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برئاسة “علي شمخاني”، تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، “هاشمي رفسنجاني”، الذي أعلن في حينه وزير الصحة الإيراني إنه توفي 8 بسبب نوبة قلبية مفاجئة.

وقالت مصادر إيرانية، “إن المجلس الأعلى للأمن القومي عين اللواء “رضا سيف اللهي” القائد السابق للشرطة الإيرانية مسؤولًا عن التحقيق في أسباب وفاة رفسنجاني، على أن يقدم تقارير مفصلة بشأن ذلك إلى الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الأمن القومي علي شمخاني”.

وتأتي هذه الخطوة الإيرانية، بعد تزايد الشكوك حول احتمال “اغتيال هاشمي رفسنجاني من قبل جهات رسمية متشددة”، وفقاً لموقع “آمد نيوز” الذي يعتبر من أهم المواقع ذات الموثوقية الكبيرة في إيران، نقلاً عن مصادر وصفها بالخاصة، أن رفسنجاني “تمت تصفيته وخنقه عندما كان يمارس السباحة في منزل قام باستئجاره بعدما أمره الأطباء بذلك”.

يذكر أن صحيفة “المناطق” سبق أن أكدت من مصادرها أن رفسنجاني قد تم تصفيته من قبل النظام الإيراني، حيث نقلت خبراً وفقاً لقناة “آمده نيو” على تطبيق “تلقرام”، فإن وفاة رفسنجاني كانت بسبب “اغتيال كيميائي” لتصفيته قبل انتخابات 2017.

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