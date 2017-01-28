شاهد.. لحظة خروج عين لاعب كرة سلة من مكانها

تعرض لاعب كرة السلة النيوزلندي الذي يلعب لصالح فريق بريكرز، أكيل ميتشل، لحادث أليم ليلة الخميس أثناء خوضه مباراة لكرة السلة حيث خرجت عينه اليسرى من مكانها.

وبينما كان اللاعب ينافس خصمه على الكرة، قام الأخير بإمساكه من عينه الأمر الذي أدى إلى خروجها من مكانها. وتم نقل ميتشل إلى المستشفى على الفور وتمت إعادة عينه إلى مكانها في عملية جراحية دقيقة حيث قال الأطباء بأن نظر ميتشل لم يتأثر وأنه سيتعافى عما قريب.

وقال مدير نادي بريكرز لكرة السلة، ديلون بوتشر معلقاً على الحادث “أود أن أطمئن الجميع بأن حالة ميتشيل الصحية مستقرة، وأنه سيعود إلى اللعب بعد أن يتماثل للشفاء التام”.

يذكر أن فريق بريكرز خسر أمام الفريق المنافس بنتيجة 94- 81، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.