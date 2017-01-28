نظام الأسد يقصف مناطق متفرقة في سوريا

سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروقات جديدة للنظام، في اليوم الـ 28 من سريان الهدنة الروسية التركية، حيث قصفت القوات الحكومية عدة مناطق تسيطر عليها المعارضة، فيما أكد استمرار المعارك في عدة جبهات.

وقال المرصد السوري في بيان، اليوم السبت، إن “قوات النظام قصفت أماكن في منطقة الليرمون بشمال مدينة حلب، بالتزامن مع استهدافها لأماكن سيطرة الفصائل في حي جمعية الزهراء في غرب حلب، كذلك نفذت طائرات حربية عدة غارات على مناطق في قرية المربع بريف حلب الجنوبي فجر اليوم”.

وتابع البيان: “قصفت قوات النظام بقذائف الهاون والمدفعية مناطق في عدة محاور بجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، ومناطق في حي الوعر بمدينة حمص، ترافق مع فتحها لنيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في الحي، بينما تعرضت أماكن في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، لقصف من قبل قوات النظام، ما أدى لأضرار مادية في ممتلكات المواطنين”.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام مناطق في أطراف بلدة النشابية والمزارع المحيطة بها وأماكن أخرى في منطقة حزرما والطريق الواصل إلى حوش الصالحية بالغوطة الشرقية، كما سقطت عدة قذائف هاون أطلقتها قوات النظام على أماكن في بلدة النشابية بمنطقة المرج في الغوطة الشرقية، بينما فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في قرية عين الفيجة بوادي بردى في ريف دمشق الشمالي الغربي، ترافق مع قصفها لمناطق في القرية، بحسب المرصد.