النصر يكشف سر استقالة “زوران” من تدريب الفريق

أنهى الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر، اتفاقه التام مع مسؤولي العين الإماراتي لتدريب الفريق البنفسجي خلفاً لمواطنه زلاتكو داليتش الذي أعلن استقالته من تدريب الفريق الإماراتي مطلع الأسبوع الجاري.

ووفقا لبيان لنادي النصر، فقد أكد أن زوران سيتقدم بالاستقالة من منصبه كمدرب للنصر، والانتقال إلى تدريب فريق خليجي خلال الأيام المقبلة.

وسبق أن قدمت إدارة العين عرضاً مالياً لزوران عقب استقالة زلاتكو، لكنه لم يقنع المدرب الكرواتي ورد عليه بالرفض.

وتوجهت إدارة العين بعد استقالة مدربها السابق إلى مفاوضة خورخي داسيلفا مدرب النصر السابق ومواطنه دانييل كارينيو والصربي إيفانوفيتش لكنها لم تستمر معهما بالمفاوضات، وتقرر زيادة العرض المقدم لماميتش، ووافق الأخير عليه.

وكانت إدارة النصر قد أعلنت في وقت سابق نيتها تمديد عقد زوران موسماً آخر، مستفيدة من وجود بند في عقده يتيح للأصفر ذلك، مؤكدة أنها تنتظر إنهاء الإجراءات القانونية والنظامية لإتمام ذلك.

وقاد زوران النصر إلى نهائي كأس ولي العهد، والمركز الثالث في الدوري برصيد ٣٢ نقطة، من ١٦ مباراة خسر منها ٤ مباريات وتعادل في مباراتين.