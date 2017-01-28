شاهد .. ردة فعل عسكري بالحرس الوطني بعد عثوره على ماكينة صراف آلي مفتوحة

وثق عسكري بالحرس الوطني في محافظة طريف، لحظة عثوره على ماكينة صراف آلي على أحد الطرق مفتوحة وبها نقود كثيرة في الأدراج الحديدة بداخلها.

وأظهر المقطع الذي تناقله مغردون عبر مواقع التواصل، لحظة فتح العسكري ماكينة الصراف الآلية ليكتشف مجموعة من الأدراج الحديدية مملوءة بالنقود من فئات (100 ريال، و500 ريال، و50 ريالاً)، فما كان منه إلا أن وقف على حراستها خوفاً من تعرض الماكينة للنهب، وأبلغ الدوريات الأمنية لاتخاذ اللازم.

وأثارت شهامة العسكري إعجاب المغردين، معتبرينه قدوة لغيره من المواطنين، ومؤكدين أنه لا خوف على المجتمع طالما شهد وجود مثل هذا العسكري.