الكشف عن تفاصيل اعتداء الخادمة الإثيوبية على طفلتين وأمهما بجازان

تكشفت تفاصيل جديدة عن إقدام خادمة إثيوبية على تعنيف طفلتين وضرب رأسيهما بالجدار، والاعتداء على الوالدة في قرية (صنبة) بجازان.

في التفاصيل، نجت رغد (9 سنوات)، ورؤى (6 سنوات)، وأمهما، من الموت بعد أن حاولت عاملة منزلية من الجنسية الإثيوبية قتلهن بقرية صنبة بجازان، وذلك بالاعتداء عليهن بوحشية، وهربت عند تدخل الجيران، ما استدعى نقلهن إلى المستشفى نتيجة إصابتهن بإغماء وكسور بالرأس لإسعافهن، حسبما نقلت “العربية نت”.

وضربت الخادمة رأسي الطفلتَيْن بجدار الغرفة بكل قوتها؛ فاستغاثتا بأمهما التي أسرعت في محاولة منها لإنقاذهما من يدي العاملة المنزلية، لتلحق بهما الأم عندما اعتدت عليها هي أيضا.

وبعد ارتفاع صيحات الطفلتين والأم توجهت مجموعة من الجيران إلى المنزل لمعرفة ما يجري؛ وفوجئوا بالجريمة؛ فأبلغوا الزوج الذي كان في مهمة خارج منزله، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادث.

وباشرت الفِرق الأمنية والإسعافية، وتم نقل الأم وطفلتَيْها إلى المستشفى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة بسبب تعرضهن لإصابات بليغة بالرأس، وفي أجزاء متفرقة من أجسادهن، وما زلن بقسم التنويم تحت الملاحظة الطبية بعد إفاقتهن من الغيبوبة التي كن بها. وفشلت محاولة العاملة الإثيوبية في الهروب، ونجحت الشرطة في القبض عليها بأحد أحياء القرية، وتم إيداعها قسم التوقيف بالشرطة تمهيداً للتحقيق معها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.