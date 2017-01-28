أم وستة من أبنائها يتعرضون لحالة اختناق بالطائف

تعرضت ام وسته من ابنائها اليوم بحالة اختناق في منتجع بالهدا وذلك نتيجة الاختناق بثاني أكسيد الكربون بسبب استخدام الفحم للتدفئة تم مباشرة الحاله من قبل الدفاع المدني وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر الي مستشفي القوات المسلحه با الهدا وحالتهم ولله الحمد مستقرة.

والدفاع المدني يهيب با الاخوه المواطنين والمقيمين والمتنزهين في المواقع السياحيه من خطوره استخدام الفحم للتدفئة اثناء النوم وعند استخدام الفحم يجب إشعاله تماما خارج الموقع للتخلص من ثاني أكسيد الكربون وتهويه الموقع تهويه جيده اثنا الاستخدام بفتح النوافذ والابواب.

ويوصي الدفاع المدني استخدام التدفئة الحديثة مثل الدفايات الزيتيه والابتعاد عن التدفئة التقليديه لانها غير الآمنة.