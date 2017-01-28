 ارتفاع التكلفة 95 %.. تفاصيل نظام الاستقدام الجديد للعمالة الإثيوبية! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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ارتفاع التكلفة 95 %.. تفاصيل نظام الاستقدام الجديد للعمالة الإثيوبية!

ارتفاع التكلفة 95 %.. تفاصيل نظام الاستقدام الجديد للعمالة الإثيوبية!
المناطق _الرياض

قالت مصادر صحفية أن تكلفة استقدام العمالة الإثيوبية في النظام الجديد والخاص بالتأجير لثلاثة أشهر قبل نقل الكفالة يتوقع ارتفاعها إلى 19 ألف ريال بنسبة تصل إلى 95% عن التكلفة السابقة والتي كانت تكلفتها 9650 ريالاً.
وكشفت المصادر أن وزارة العمل أبلغت مكاتب الاستقدام شفهياً بالتكلفة الجديدة خلال اجتماع جمع بينها نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة الأمر.
وأوضحت المصادر أن بيان تكلفة استقدام العمالة الإثيوبية يشتمل على 7 آلاف ريال للاستقدام، وألفي ريال رسوم تأشيرة و900 ريال رسوم إقامة وكشف طبي، و3 آلاف ريال هامش ربح للتأجير عن ثلاثة شهور وألف ريال تكاليف تشغيلية من سكن وغيرها .
وأضافت المصادر أن تكلفة الاستقدام السابقة والتي تبلغ 9650 ريالاً كانت مقسمة على 7 آلاف للاستقدام وألفي ريال رسوم تأشيرة و650 رسوم إقامة، فيما كانت عمليات الكشف تتم بشكل مجاني.

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