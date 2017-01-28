وزن” تفوز ” بسيارة سباق الهجن بأملج

رعى محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي سباق الهجن السنوي الكبير على ميدان الحوراء بحضور عدد من رجال الاعمال وملاك الهجن المشاركة في السباق من شتى مناطق ومحافظات المملكة وضيوف السباق الذي اشتمل على عدد من الاشواط مسافة ١٥٠٠ متر ومسافة ٤كم على فترتين صباحية ومسائية لسن الحقايق ( بكار وقعدان ) والمفاريد ( بكار وقعدان) واقتصرت الفترة المسائية على مسافة ٤كم للحقايق واللقايا والجُذّع وتم رصد سيارة مقدمة من احد الداعمين للشوط الرئيسي للبكار الحقايق وفازت البكرة “وزن” للمالك صالح البلوي بالسيارة وحققت الابل المشاركة المراكز الاولى في كل شوط حسب تصنيف اعمارها.

وفي الختام سلم راعي الحفل جوائز المراكز الاولى والدورع التذكارية خلال الحفل الخطابي اذي اعد بهذه المناسبة وشهد السباق حضور جاهيري كبير من محبي هذه الرياضة العريقة والمهتمين بها.

من جانبه اعرب رئيس ميدان الهجن باملج مفلح الجهني عن تهانية للفائزين بالمراكز الاولى ووجه عبارات الشكر لراعي الحفل ولرئيس اللجنة السعودية لسباقات الهجن الامير عبدالعزير بن سعد بن جلوي وامين عام سباقات الهجن ماضي السبيعي ولكل من شارك في السباق السنوي الكبير واضاف ان ميدان املج يعد من ميادين الهجن العريقة في المنطقة خرجت منه العديد من الهجن الاصايل التي تنحدر من سلالات معروفة وسجلت ارقام قياسية في ميادين سباق الهجن على مستوى دول الخليج وحصدت الكثير من الجوائز الكبيرة واضاف ان هذه الرياضة التي تعكس تراث المنطقة وجدت كل التشجيع من صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك وبمتابعة ودعم من محافظ املج للحفاظ على هذا الموروث التاريخي الذي يعد احد عناصر الجذب السياحي لمحافظة املج.