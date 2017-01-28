 خلال شهر:منسوبو السعودية للكهرباء يتبرعون بـ 1.7 مليون ريال لنصرة السوريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

142 دواء حكوميا في قبضة الجمارك يوميا Japan Display تؤكد توريدها شاشات مرنة لشركة أبل عام 2018 في حفل حضره المحافظ والأهالي لجنة تنمية الأفلاج تكرم عضوي مجلس منطقة الرياض القوات الإماراتية تدمر طائرة إيرانية دون طيار في المخا اليمنية تعليم الخرج يتميز في اليوم الأول لمهرجان إجازتي سعادتي خلال شهر:منسوبو السعودية للكهرباء يتبرعون بـ 1.7 مليون ريال لنصرة السوريين وزن” تفوز ” بسيارة سباق الهجن بأملج ارتفاع التكلفة 95 %.. تفاصيل نظام الاستقدام الجديد للعمالة الإثيوبية! تعرفي على فوائد القيلولة.. وما هو وقتها المناسب أم وستة من أبنائها يتعرضون لحالة اختناق بالطائف وزن” تفوز ” بسيارة سباق الهجن بأملج أمانة الشرقية: منح ١١ ترخيص للسيارات الغذائية المتنقلة

خلال شهر:منسوبو السعودية للكهرباء يتبرعون بـ 1.7 مليون ريال لنصرة السوريين

خلال شهر:منسوبو السعودية للكهرباء يتبرعون بـ 1.7 مليون ريال لنصرة السوريين
المناطق _أشرف العصيمي
من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء، وحرصها على تقديم يد العون لأشقائنا السوريين، انهت الشركة حملة تبرعات لموظفيها للمشاركة في الحملة الوطنية لنصرة الاشقاء في سوريا، حيث تفاعل منسوبيها مع الحملة بلغ إجمالي التبرعات (1.759.750) ريال.
وأوضح الاستاذ حمود بن عودة الغبيني  نائب رئيس أعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة، أن الحملة تأتي تأكيداً لريادة المملكة في العمل الإنساني، والوقوف مع أشقائها في أحلك الظروف وأقسى المحن، واستجابة للدعوة الكريمة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – للتضامن معهم، ومساندتهم، وتخفيفاً لمعاناتهم وللظروف القاسية التي يمرون بها، مشيراً إلى أن حملة التبرعات من منسوبي الشركة أتت داعمة للحملة التي تقودها المملكة لإغاثة الشعب السوري ومساندته، وانسجاماً مع الدور الهام الذي تلعبه الشركة في مجالات العمل الإنساني والخيري، مشيداً بتفاعل منسوبي الشركة الممتاز لنصرة اشقائهم في سوريا.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء اطلقت مؤخرا حملة تبرعات داخلية تتيح لمنسوبيها التبرع نقداً لمناصرة الأشقاء السوريين من خلال تخصيص رابط إلكتروني يتيح للموظف تحديد المبلغ الراغب في التبرع به، على أن تقوم الشركة باستقطاعه من الراتب الشهري له وإيصاله إلى إدارة “الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>