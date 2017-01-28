خلال شهر:منسوبو السعودية للكهرباء يتبرعون بـ 1.7 مليون ريال لنصرة السوريين

من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء، وحرصها على تقديم يد العون لأشقائنا السوريين، انهت الشركة حملة تبرعات لموظفيها للمشاركة في الحملة الوطنية لنصرة الاشقاء في سوريا، حيث تفاعل منسوبيها مع الحملة بلغ إجمالي التبرعات (1.759.750) ريال.

وأوضح الاستاذ حمود بن عودة الغبيني نائب رئيس أعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة، أن الحملة تأتي تأكيداً لريادة المملكة في العمل الإنساني، والوقوف مع أشقائها في أحلك الظروف وأقسى المحن، واستجابة للدعوة الكريمة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – للتضامن معهم، ومساندتهم، وتخفيفاً لمعاناتهم وللظروف القاسية التي يمرون بها، مشيراً إلى أن حملة التبرعات من منسوبي الشركة أتت داعمة للحملة التي تقودها المملكة لإغاثة الشعب السوري ومساندته، وانسجاماً مع الدور الهام الذي تلعبه الشركة في مجالات العمل الإنساني والخيري، مشيداً بتفاعل منسوبي الشركة الممتاز لنصرة اشقائهم في سوريا.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء اطلقت مؤخرا حملة تبرعات داخلية تتيح لمنسوبيها التبرع نقداً لمناصرة الأشقاء السوريين من خلال تخصيص رابط إلكتروني يتيح للموظف تحديد المبلغ الراغب في التبرع به، على أن تقوم الشركة باستقطاعه من الراتب الشهري له وإيصاله إلى إدارة “الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا”.