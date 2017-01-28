 تعليم الخرج يتميز في اليوم الأول لمهرجان إجازتي سعادتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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تعليم الخرج يتميز في اليوم الأول لمهرجان إجازتي سعادتي

تعليم الخرج يتميز في اليوم الأول لمهرجان إجازتي سعادتي
المناطق _الخرج
دشن مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار مساء أمس الجمعة مهرجان إجازتي سعادتي الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج وبمشاركة عدد من الدوائر الحكومية.
وقد إنطلق الحفل بمسيرة من جامع ابن باز بالدلم وصولاً إلى مقر المخيم الكشفي طريق العين, وتجول العبدالجبار والمرافقين على عدد من الفعاليات واستمعوا لشرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المخيم لزواره طيلة أيام الإجازة.
وبعد صلاة المغرب توجه العبدالجبار  إلى مقر نادي الحي بثانوية الإمام البخاري بالخرج حيث افتتح المعارض التوعوية التي شاركت بها جهات حكومية, ” الدفاع المدني – مجموعة الشرطة العسكرية الثانية بالخرج – مبادرة الله يعطيك خيرها, الهلال الأحمر, مستشفى الملك خالد, مكافحة المخدرات, المرور, ومجموعة القناص الطبية.
ثم استقبل مدير التعليم نزلاء مستشفى النقاهة وسلمهم الهدايا التذكارية التي قدمها نادي الحي بثانوية الإمام البخاري, وهدايا قدمتها إدارة المرور, ومجموعة القناص الطبية, وتم إلتقاط الصور التذكارية.
بعد ذلك أطلق العبدالجبار شعلة الفعاليات إيذانا ببدء مهرجان إجازتي سعادتي والتي بدأت بفعالية ” أسعدوهم ” الخاص باستضافة نزلاء مستشفى النقاهة بالرياض, حيث قدم لهم برنامج ترفيهي خاص قدمته مجموعة تلاوين لتنظيم المهرجانات والعفاليات, وأقيم للنزلاء مأدبة عشاء على شرفهم.
وقد أوضح مدير التعليم في تصريح بهذه المناسبة أن تعليم الخرج أخذ على عاتقة مسؤولية تنظيم هذا المهرجان نظراً للحاجة الملحة لذلك, ويأتي ذلك بناء على تجربة الإدارة في أندية الأحياء حيث تجد الإدارة نفسها أمام مسؤولية عظيمة تجاه المجتمع كونها مؤسسة معنية بتثقيف المجتمع وتعليمه وتهيئة بيئة ترفيهية للشباب ليتمكنوا من قضاء أوقاتهم في أجواء يحميها الله عز وجل ثم يشرف عليها نخبة من رجال التعليم الذي يقومون السلوك ويشرفون على تنفيذ الفعاليات, وهذه البرامج مستمرة حتى الثلاثاء.
وأكد العبدالجبار أن المعارض التوعوية التي صاحبت استضافة نزلاء مستشفى النقاهة تهدف إلى تعريف الشباب بالأخطار التي تحدق بهم سواء الاخطار التي تنشأ بسبب الحوادث المرورية أو الحرائق أو الحوادث المنزلية إضافة إلى المعارض التي قدمتها مكافحة المخدرات ومستشفى الملك خالد ومجموعة القناص الطبية.

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