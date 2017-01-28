 القوات الإماراتية تدمر طائرة إيرانية دون طيار في المخا اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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القوات الإماراتية تدمر طائرة إيرانية دون طيار في المخا اليمنية

القوات الإماراتية تدمر طائرة إيرانية دون طيار في المخا اليمنية
المناطق _اليمن

أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن، تدمير طائرة عسكرية دون طيار في منطقة شمال المخا، قبل إطلاقها من منصة متنقلة لاستهداف قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية التي شاركت في عمليات تحرير مدينة وميناء المخا.
وقال نائب رئيس أركان الجيش اليمني اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، إن القوات اليمنية وأثناء استطلاعها منطقة شمال المخا، رصدت الاستعداد لإطلاق الطائرة من فوق آلية نقل خفيفة، حيث تم التنسيق والتواصل مع القوات الجوية الإماراتية العاملة في اليمن، والتي قامت بدورها بالتعامل مع الطائرة، حيث تم تدميرها من خلال صاروخ جو أرض.
وأضاف أن “الميليشيات الانقلابية وبعد تضييق الخناق عليها، بدأت باستخدام أسلحة تم تهريبها إليها من إيران، ومنها هذا النوع من الطائرات التي يتم تهريبها إلى اليمن”.
وأكد أن “وصول هذه الأسلحة الإيرانية تظهر بوضوح التدخل الإيراني السافر في الأزمة اليمنية، ومحاولات طهران لزعزعة استقرار المنطقة، وتهديد السلم في اليمن، من خلال تزويد المليشيات الانقلابية بأسلحة ومعدات متطورة في محاولة يائسة منها للالتفاف على الانتصارات المتتالية للقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي”.
ودعا نائب رئس أركان الجيش اليمني اللواء ركن أحمد سيف اليافعي، المجتمع الدولي، إلى القيام بمسؤولياته اتجاه إدانة ورفض التدخلات الإيرانية في اليمن، والتي تقضي على أي فرصة لنجاح المسار السياسي، وتشعل فتيل الحرب اليمنية في محاولة منها لفرض نفوذها في اليمن، وخلق نموذج في اليمن مشابه لنموذج حزب الله في لبنان.

 

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