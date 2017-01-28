 في حفل حضره المحافظ والأهالي لجنة تنمية الأفلاج تكرم عضوي مجلس منطقة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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في حفل حضره المحافظ والأهالي لجنة تنمية الأفلاج تكرم عضوي مجلس منطقة الرياض

في حفل حضره المحافظ والأهالي لجنة تنمية الأفلاج تكرم عضوي مجلس منطقة الرياض
المناطق _عادل الزهراني

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج حفل تكريم لعضوي مجلس منطقة الرياض الذين تم ترشيحهم من محافظة الأفلاج وهم الشيخ محمد بن راشد الزنان واللواء متقاعد الدكتور عبدالله المطلق .
وتخلل الحفل الذي أقامته لجنة تنمية الأفلاج وحضره محافظة الأفلاج الأستاذ زيد بن محمد آل حسين وعدد من مدراء الدوائر الحكومية وجمع من الأهالي فقرات تنوعة من قصائد شعرية وأفلام وثائقة تحاكي السيرة الذاتية للمحتفى بهم وكلمة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ مرضي الحبشان رحب فيها بالجميع وثمّن لمحافظ الأفلاج تلبيته الدعوة وحضور الحفل كما أكد الحبشان أن اختيار عضوين من محافظة الأفلاج أمر يدعو للسرور والفخر كون من وقع عليهم الاختيار هم شخصيات لهم مبادرات في تقديم ما يخدم المحافظة وقدما الكثير في دعم البرامج التطويرية والتوعوية والاجتماعية لأبناء المحافظة .
واختتم الحفل بتوزيع الهدايا والدروع التذكارية للمحتفى بهم وتناول الجميع وجبة العشاء المعدة لتلك المناسبة .

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