Japan Display تؤكد توريدها شاشات مرنة لشركة أبل عام 2018

في بعض الأحيان لا تفسح التسريبات مجالًا للشك في حقيقتها، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالتقنية. ووفقًا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال فإن شركة يابانية تُدعَى Japan Display أكدت أنها ستقوم بتصنيع شاشات مرنة لشركة أبل.

تعتبر شركة Japan Display هي المورد الرئيسي لشركة أبل، وستعمل على إنتاج شاشات أوليد مرنة، مثل تلك المُستخدَمَة حاليًا في هواتف سامسونج إيدج.

ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة، فإن شحنة الشاشات ستصبح جاهزة بحلول عام 2018، مما يعني أننا قد لا نرى أي شاشات منحنية في هواتف الآيفون هذا العام، وإنما في العام المقبل فقط.

قالت الشركة اليابانية إن طلب عملائها لتصنيع عتاد عصري وحديث لا يزال شحيحًا، وذلك يأتي في أعقاب شائعات أن أبل تُمَهِّد لإطلاق هواتف ذات تصميم مختلف وشاشة جديدة. وربما تستخدم أبل الشاشات المرنة في منتجاتٍ أخرى لها، كأجهزة ماك بوك على سبيل المثال.

جدير بالذكر أن Japan Display قديمة في قطاع الإلكترونيات، وتتنافس هي الأخرى مع الشركات الكورية والصينية في نفس المضمار، لكنها في الآونة الأخيرة واجهت انتقادات شديدة بسبب تركيزها منذ فترة طويل على اعتماد تقنية شاشات الأوليد في خطوط إنتاجها.