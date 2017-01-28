142 دواء حكوميا في قبضة الجمارك يوميا

أكدت مصلحة الجمارك أن المفتشين يضبطون يوميا ما يقارب 142 عبوة دواء، تم صرفها من المستشفيات أو المراكز الصحيّة الحكومية، وحاول البعض إخراجها عبر المنافذ إلى دول مجاورة، لأن ذلك مخالف للأنظمة التي تتيح فقط كميات بسيطة من العقاقير للاستعمال الشخصي.

ضبط 143 عبوة يوميا

قال المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى : إن “الجمارك قامت خلال عام 2016 بمصادرة 51976 عبوّة دواء في 34 واقعة، بمعدل 143 عبوة يوميا”. وأضاف أن “الجمارك تمنع خروج الأدوية التي تحمل شعارات الجهات الحكومية، لأن هذه العقاقير تصرف مجاناً من قبل المستشفيات الحكومية، وليست للبيع، ويمنع النظام تصديرها، وذلك للحدّ من استغلالها للحصول على المكسب المادي”. وأبان العيسى أنه “لا توجد منافذ جمركية مخصصة للأدوية، مشيرا إلى أن رجال الجمارك يسمحون لكل راكب بحمل كمية بسيطة للاستعمال الشخصي بموجب وصفة طبيّة محددة المدة.

توحيد أسعار الأدوية

ذكر مصدر في وزارة الصحّة البحرينية “رفض الإفصاح عن اسمه” لـ”الوطن” أن “أسعار الأدوية في مملكة البحرين في متناول اليدّ، وسبق الوقوف على حالات رفع أسعار، فتم التعامل معها وفقا للأنظمة”.

وأضاف أن “أسعار الأدوية في دول الخليج موحدة، وهي في البحرين توزع مجاناً أو تباع بأسعار رخيصة، الأمر الذي لا يترك مجالاً لمحاولة الحصول على عبوات من الخارج، كما أن المستشفيات الحكومية توزّع الأدوية مجاناً”، مشيرا إلى عدم ضبط حالات جلب أدوية من الخارج في السابق.

صرف الدواء مجاناً

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان : إن “هناك آلية يحصل المراجعون من خلالها على الأدوية من المستشفيات والمراكز الصحيّة الحكومية، تكمن في ربط مراكز الصحة بالصيدليات الخاصة”. وأضاف أن “وزارة الصحة سهلت على المواطنين الحصول على الأدوية، وإعادة صرفها في أي وقت من خلال تقديم خدمة وصفة الدواء الإلكترونية”، مشيرا إلى أن الوزارة تتحمل كافّة تكاليف الدواء للمواطنين.

تقنين أدوية المسافرين

أوضح عضو اللجنة الصحيّة في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الدكتور أحمد العلي : أن “الأدوية تتطلب اشتراطات لنقلها من منطقة إلى أخرى خاصة عبر الطرق الطويلة، مثل حفظها في درجة حرارة معيّنة، وتخزينها في حاويات لحمايتها من التلف أو الكسر، أيضاً الالتزام بالمواصفات العالمية والخليجية لضمان جودتها وفعالية استخدامها”.

5 إيجابيات لتقنين أدوية المسافرين

1- حماية اقتصاديّة

2- الالتزام بالاشتراطات التنظيمية

3- احترام للاتفاقيّات الصحيّة الخليجية

4- ضمان تحقيق الفائدة داخلياً

5- الحدّ من استغلالها كونها توزّع مجاناً

اشتراطات لحفظ ونقل الأدوية

– حفظها في درجة حرارة معيّنة

– تخزينها في حاويات لحمايتها من التلف أو الكسر

– الالتزام بالمواصفات العالمية والخليجية