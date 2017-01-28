 توافد آلاف الزوار لمهرجان الشبحة للتسوق اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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توافد آلاف الزوار لمهرجان الشبحة للتسوق اليوم

توافد آلاف الزوار لمهرجان الشبحة للتسوق اليوم
المناطق - فايز السميري
استقطب مهرجان الشبحة للتسوق اليوم بين جنباته اكثر من 15 الف زائر  ، حيث استمتعوا بما يقدم من فعاليات وبرامج وأنشطة تستهوي اهتمام طبقات المجتمع المتعددة .
ولاقت فعاليات التنمية السياحية بأملج تفاعلاً مثالياً من قبل الأسر والعوائل الذين حرصوا على التواجد والتفاعل مع ما يشهده المهرجان من تنوع سياحي جعل منه المهرجان الأفضل على مستوى المنطقة .
ويترجم الإقبال اللافت للزوار على المهرجان من داخل املج وخارجها  التميز والتنوع الملموس في فعالياته وبرامجه وأنشطته، وما يشهده من راعية عدد من الجهات التي أسهمت بشكل كبير بدفع عجلة الاقتصاد في المنطقة وعززت الجانب السياحي ودعمت قطاع التجزئة والقطاعات السياحية خلال فترة الاجازة.
من جانبه أكد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ” لجوال منطقة تبوك ”  أن نجاح مهرجان الشبحة يأتي دائما بدعم من امير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان حفظة الله وتوجيهاته المستمره لنا وهذا ما ترجمه توافد العديد من الزوار وتكاملية الفعاليات ومواكبتها لتطلعات الزوار ، مشيداً بتفاعل القطاعات الحكومية والخاصة لإنجاح مهرجان الشبحة للتسوق الذي يلامس المجتمع ، كما أجمع مجموعة من الزوار على تميز المهرجان ومثاليته وتنوع فعاليته ، ثقافياً واجتماعياً وتوعوياً وترفيهياً ، مقدما شكره للقائمين على المهرجان وتهيأت الأجواء المناسبة لهم .

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