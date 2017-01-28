منع 5 ركاب عراقيين ويمني من الصعود على متن طائرة مصر للطيران بسبب قرار ترامب

قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، السبت، إنه تم منع 5 عراقيين ويمني من السفر للولايات المتحدة، وذلك غداة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف استقبال مواطني دول معينة من الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن الركاب الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى نيويورك أعيدوا إلى بلدهم، بعد منعهم من الصعود على متن طائرة مصر للطيران.

وأضافت المصادر أن الممنوعين يحملون تأشيرات دخول، إلا أن قرار ترامب الجديد يمنع حتى هؤلاء من دخول البلاد، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

وبناء على قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي الجمعة، يمنع دخول الزائرين من سوريا واليمن وليبيا والعراق وإيران وسوريا والصومال، والسودان، إلى الأراضي الأميركية.