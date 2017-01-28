 منع 5 ركاب عراقيين ويمني من الصعود على متن طائرة مصر للطيران بسبب قرار ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قوقل تطلب من موظفيها العودة للولايات المتحدة بعد قرار ترامب وصول 11 شاحنة طبية إلى مستشفى الجمهورية بعدن مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة فيديو: والدة شهيد بالحد الجنوبي تستقبل جثمانه بالزغاريد وعلم المملكة جدة: مواطنة طلبت الخلع فعوقبت بمخالفات مرورية بـ250 ألفا! “العدل”: المركز الاحتياطي للمعلومات ينتقل إلكترونياً خلال ثوان منع 5 ركاب عراقيين ويمني من الصعود على متن طائرة مصر للطيران بسبب قرار ترامب الرياض تبدأ.. وجدة “تناظر الساعة” توافد آلاف الزوار لمهرجان الشبحة للتسوق اليوم 142 دواء حكوميا في قبضة الجمارك يوميا Japan Display تؤكد توريدها شاشات مرنة لشركة أبل عام 2018 في حفل حضره المحافظ والأهالي لجنة تنمية الأفلاج تكرم عضوي مجلس منطقة الرياض القوات الإماراتية تدمر طائرة إيرانية دون طيار في المخا اليمنية

منع 5 ركاب عراقيين ويمني من الصعود على متن طائرة مصر للطيران بسبب قرار ترامب

منع 5 ركاب عراقيين ويمني من الصعود على متن طائرة مصر للطيران بسبب قرار ترامب
المناطق _القاهره
قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، السبت، إنه تم منع 5 عراقيين ويمني من السفر للولايات المتحدة، وذلك غداة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف استقبال مواطني دول معينة من الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن الركاب الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى نيويورك أعيدوا إلى بلدهم، بعد منعهم من  الصعود على متن طائرة مصر للطيران.
وأضافت المصادر أن الممنوعين يحملون تأشيرات دخول، إلا أن قرار ترامب الجديد يمنع حتى هؤلاء من دخول البلاد، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.
وبناء على قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي الجمعة، يمنع دخول الزائرين من سوريا واليمن وليبيا والعراق وإيران وسوريا والصومال، والسودان، إلى الأراضي الأميركية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>