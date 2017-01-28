 “العدل”: المركز الاحتياطي للمعلومات ينتقل إلكترونياً خلال ثوان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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“العدل”: المركز الاحتياطي للمعلومات ينتقل إلكترونياً خلال ثوان

“العدل”: المركز الاحتياطي للمعلومات ينتقل إلكترونياً خلال ثوان
المناطق _الرياض

أنشأت وزارة العدل مركز المعلومات الاحتياطي الذي يعمل على استدامة تقديم مختلف الخدمات الإلكترونية لقطاعات الوزارة في حال تعطل المركز الرئيس ،ضماناً لاستمرارية تقديم الخدمات التقنية لقطاعتها العدلية .

وأوضح الوكيل المساعد لتقنية المعلومات بالوزارة د.صالح المقرن، أن المستخدم لموقع الوزارة الإلكتروني لن يتأثر بوجود أي عطل مفاجئ أو أي انقطاع في مركز المعلومات الرئيس حيث يتم تلقائياً وخلال ثواني معدودة التحويل لجميع المستخدمين للأنظمة الإلكترونية للوزارة مما يضمن سلامة الاستمرار في العمل واستيفاء طالبي المعلومات .

وبين أن مركز المعلومات الاحتياطي خصص له مبنى مستقل مكون من خمسة أقسام تشمل قسم الشبكات وتعمل من خلاله 6 موجهات مربوطة بالمركز الرئيس إذ تبلع سرعة الاتصال بين المركزين (500) ميجا ، كما أن المركز يحتوي على عدد من السيرفرات التي تجمع الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بها الوزارة ، إضافة إلى حمايته بأجهزة الجدران النارية التي تحفظ وتحمي المركز من مختلف الفيروسات .

وقال “وفر بالمركز وحدة تخزين واسعة تبلغ (20) تيارا بايت، ومولدين للطاقة الكهربائية تعمل خلال انقطاع الكهرباء. ومبردات تعمل بشكل ترادفي لضمان تبريد الأجهزة الكهربائية المنظمة للتشغيل ،إلى جانب غرفة تحكم تضمن مراقبة أداء المركز من خلال شاشات مراقبة يتم من خلالها متابعة جميع أنظمة المركز لضمان سير العمل”.

وأضاف أن وزارة العدل عملت على تحصين المركز من خلال مركز آمن جُهز بـ 28 كاميرا حرارية تعمل ذاتياً ، وبنظام متقدم لإطفاء الحريق يعمل ذاتياً في حال حدوث حريق مفاجئ ،مشيراً إلى أن مركز المعلومات الاحتياطي بوزارة العدل هو نسخة مكررة من مركز المعلومات الرئيس تنقل إليه المعلومات والأعمال في ثواني معدودة حال تعطل المركز الرئيس.

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