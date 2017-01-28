وصول 11 شاحنة طبية إلى مستشفى الجمهورية بعدن مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

وصلت اليوم 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مستشفى الجمهورية بعدن تحمل 279 بندا من المستلزمات الطبية والمحاليل ، و25 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمخازن الأدوية والإمداد الدوائي المركزية بوزارة الصحة اليمنية في عدن .

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة التي دشنها المركز الأحد الماضي في مدينة الرياض، حيث وصلت في وقت سابق 6 شاحنات إلى مستشفى الهيئة بمأرب .

وأكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيابي من جانبه ، اعتزام المركز تسيير قافلة برية أخرى إلى تعز في وقت قريب بمشيئة الله، مؤكدا حرص المركز على سرعة توزيع المساعدات الإنسانية التي يقدمها باستمرار، ومتابعتها ومراقبتها حتى تصل إلى مستحقيها في مختلف المحافظات اليمنية، بما في ذلك صنعاء وصعدة، وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء المحليين وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية، مجدداً الدعوة التي وجهها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خلال تدشين القافلة، للأمم المتحدة للقيام بواجبها في حث منظماتها العاملة في اليمن في إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً امتلاك المركز آلية الرقابة التي تمكنه من متابعة إيصال مساعداته إلى جميع المحافظات اليمنية وفي الظروف المختلفة، منطلقاً في هذا من إيمانه بأهمية العمل الإنساني .

وعبر وزير الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور ناصر باعوم من جانبه باسم اليمن -حكومة وشعبا- عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مشيداً بالدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال الدعم المتواصل للشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية، بما في ذلك المناطق التي ما يزال الانقلابيون يسيطرون عليها.