 الإنذار المبكر يحذر من غبار ليلي بـ8 مناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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الإنذار المبكر يحذر من غبار ليلي بـ8 مناطق

الإنذار المبكر يحذر من غبار ليلي بـ8 مناطق
المناطق _وكالات

وجّه النظام الآلي للإنذار المبكّر تحذيرًا من استمرار إثارة الأتربة والغبار في ٨ مناطق بالمملكة حتى العاشرة من مساء السبت (28 يناير 2017).

وأفاد النظام، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن هذه المناطق هي: تبوك، والمدينة، ومكة، والرياض، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم.

وكانت الهيئة قد توقعت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على المناطق المذكورة، مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة.

كما توقعت “الأرصاد”، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، إضافة إلى تكوّن الضباب على الأطراف الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.

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