الإنذار المبكر يحذر من غبار ليلي بـ8 مناطق

وجّه النظام الآلي للإنذار المبكّر تحذيرًا من استمرار إثارة الأتربة والغبار في ٨ مناطق بالمملكة حتى العاشرة من مساء السبت (28 يناير 2017).

وأفاد النظام، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن هذه المناطق هي: تبوك، والمدينة، ومكة، والرياض، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم.

وكانت الهيئة قد توقعت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على المناطق المذكورة، مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة.

كما توقعت “الأرصاد”، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، إضافة إلى تكوّن الضباب على الأطراف الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.