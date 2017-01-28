 الداخلية تُلزم المحلات بمواصفات خاصة لكاميرات المراقبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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الداخلية تُلزم المحلات بمواصفات خاصة لكاميرات المراقبة

الداخلية تُلزم المحلات بمواصفات خاصة لكاميرات المراقبة
المناطق _الرياض

حددت وزارة الداخلية مواصفات فنية خاصة لكاميرات المراقبة كشرط لتجديد ترخيص المحلات التجارية بالمملكة.

وتضمنت المواصفات، بحسب تعميم للوزارة، أن تكون قدرة نظام المراقبة على النقل المباشر للأحداث بسرعة لا تقل عن 30 صورة في الثانية لكل كاميرا، وأن تحتوي على خاصية العرض للوقت والتاريخ، وخاصية البحث بالوقت والتاريخ ورقم الكاميرا.

كما اشترطت الوزارة لاعتماد الترخيص الالتزام بعقود صيانة نظام المراقبة الأمني مع شركات متخصصة، وتوفير جدار ناري ونظام حماية أمني لشبكة المراقبة التلفزيونية، واستخدام أجهزة تسجيل بنسبة جودة لا تقل عن 90%.

ومن أبرز المواقع التي ستكون الكاميرات الجديدة إلزامية فيها: المطاعم، والبوفيهات، والمقاصف المدرسية، ومنافذ الوجبات السريعة.

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