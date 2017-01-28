الداخلية تُلزم المحلات بمواصفات خاصة لكاميرات المراقبة

حددت وزارة الداخلية مواصفات فنية خاصة لكاميرات المراقبة كشرط لتجديد ترخيص المحلات التجارية بالمملكة.

وتضمنت المواصفات، بحسب تعميم للوزارة، أن تكون قدرة نظام المراقبة على النقل المباشر للأحداث بسرعة لا تقل عن 30 صورة في الثانية لكل كاميرا، وأن تحتوي على خاصية العرض للوقت والتاريخ، وخاصية البحث بالوقت والتاريخ ورقم الكاميرا.

كما اشترطت الوزارة لاعتماد الترخيص الالتزام بعقود صيانة نظام المراقبة الأمني مع شركات متخصصة، وتوفير جدار ناري ونظام حماية أمني لشبكة المراقبة التلفزيونية، واستخدام أجهزة تسجيل بنسبة جودة لا تقل عن 90%.

ومن أبرز المواقع التي ستكون الكاميرات الجديدة إلزامية فيها: المطاعم، والبوفيهات، والمقاصف المدرسية، ومنافذ الوجبات السريعة.