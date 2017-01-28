كشف تفاصيل اثيوبية جازان.. تصرفات غريبة وتدعي نزول الوحي

أوضح المواطن محمد سعيد رب الأسرة التي تعرضت للضرب من قبل عاملة أثيوبية في منطقة جازان وتحديدًا في قرية “صنبة” كواليس الحادثة المأساوية التي طالت زوجته وطفلتين ونقلوا على اثرها للمستشفى.

وقال سعيد : أن العاملة كانت تعمل لديهم منذ أربع سنوات وهي مستقدمة عن طريقه بعد حصوله على تأشيرة من التأهيل الشامل كون إحدى بناته الثلاث من ذوي الاحتياجات وأنه لم يلحظ عليها تغيّر حتى مطلع الأسبوع المنصرم، مؤكدًا أنه فور ملاحظة التغير عليها بادر بحجز تذاكر لسفرها إلى أسرتها.

وأضاف سعيد أن العاملة ظهرت عليها تصرفات غريبة منذ الأحد الماضي كالصراخ وتغير لون العينين والوجه وبادرت بإنهاء إجراءات سفرها لكن الحجز كان موعده ليس قريباً.

وتابع الأب: في أحد الأيام صرخت العاملة صرخات متعالية وتصرفات غريبة وعندما سألناها قالت أن الوحي نزل عليها من السماء وأبلغها بوفاة أمها في البلاد وأجرينا اتصالات بشقيقها وزوجها وفي حينها تبين عدم وفاتها، وهدأت قليلاً.

واستكمل الأب : أنه في ليلة الجمعة كانت تلاعب الطفلتين في المنزل وتحضنهما وطلبتهما بالنوم معها في غرفتها ولكن رفضتا النوم معها، وفي ظهيرة الجمعة في الوقت التي كانت فيه الأم بدورة المياه مع شقيتهما الثالثة وهي معاقة ؛ قامت بجلب “حطب” من فناء المنزل وضربت طفلتاي بها في مختلف أنحاء الجسد وقامت بتغطيتهما بالبطانية ثم قامت بالاختفاء بعد أن خرجت الأم على صرخات الطفلتين، لتباغتها من الخلف بالضرب بذات الأداة حتى سقطت أرضًا.

هذا فقد باشرت الفِرق الأمنية والإسعافية الحادثة وتم نقل الأم وطفلتَيْها إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم بسبب تعرضهن لإصابات بليغة بالرأس، وفي أجزاء متفرقة من أجسادهن، وما زلن بقسم التنويم تحت الملاحظة الطبية بعد إفاقتهن من الغيبوبة التي كن بها.

وفشلت محاولة العاملة الإثيوبية في الهروب، حيث تمكنت الشرطة من القبض عليها بأحد الأحياء وتم إيداعها قسم التوقيف بالشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.