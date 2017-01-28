وفاة وإصابة 3 باختناق داخل بركة صرف صحي

تعرض 3 أشخاص ( من جنسيه عربية ) لاختناق بحي المحمدية بحفر الباطن الساعة “3.10” داخل بركة صرف صحي بجوار أحد المنازل أثناء قيامهم بأعمال تنظيف دون إستخدام معدات الوقايه الشخصيه

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقية العقيد منصور الدوسري قام أفراد وحدة الغوص بالإداره العامه للدفاع المدني بحفر الباطن بإستخراج 2 منهم فيما خرج الثالث قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع ، وقد تم نقلهم من قبل الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد وقد توفي أحدهم – رحمه الله – لاحقا في المستشفى ( 31 سنه ) فيما حالة المصابين الإثنين مستقره ولله الحمد ( 29 سنه ، 31 سنه ) .