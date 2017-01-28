 إنفاذ لتوجيهات أمير جازان اللواء الدويسي يطمئن على صحة الطلفلتين المعتدى عليهما من الخادمة اﻹفريقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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إنفاذ لتوجيهات أمير جازان اللواء الدويسي يطمئن على صحة الطلفلتين المعتدى عليهما من الخادمة اﻹفريقية

إنفاذ لتوجيهات أمير جازان اللواء الدويسي يطمئن على صحة الطلفلتين المعتدى عليهما من الخادمة اﻹفريقية
المناطق _جازان
إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قام مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي بزيارة للطفلتين المصابتين جراء الاعتداء عليهما من قبل الخادمة اﻹفريقية بمستشفى الملك فهد بجازان حيث اطمئن على صحتهما.لافتا ان الحادثة حضيت بمتابعة شخصية من قبل سمو أمير المنطقة ومعالي مدير اﻷمن العام

وفي ذات السياق أوضح الدويسي بأن الخادمة اﻹفريقية قد تم ضبطها وجرى إيقافها بسجن النساء بجازان ولازالت التحقيقات جارية معها لمعرفة الدوافع واﻷسباب.

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