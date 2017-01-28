المغربي إسماعيل يتوج بطلا لبطولة الدراجات الهوائية بمحايل

توج محافظ محايل محمد المتحمي أمس المغربي عيون إسماعيل بطلا لجائزة المركز الأول في سباق الدراجات الهوائية والتي جاءت عبارة عن سيارة مقدمه من منظم مهرجان محايل للتسوق ، فيما جاء في المركز الثاني ناصر أحمد البراهيم ، والمركز الثالث المغربي سعيد بدادو ، وحقق المركز الأول فئة الأشبال عبد الله محمد القحطاني والمركز الثاني إبراهيم موسى يحي ، والثالث عبد الرحمن خالد .

تخلل الحفل القرأن الكريم ، ثم كلمة لعضو الإتحاد السعودي للدراجات الهوائية ، محمد الشهري قدم خلالها الشكر لمحافظ محايل على دعمه لهذه الرياضة التي تقام بمحافظة محايل لأول مرة ، مشيرآ إلى أن المسابقة شهدت مشاركة عدد من المتسابقين من دول أوكرانيا ومصر وجنوب أفريقيا والمغرب العربي .مبينا أن عدد المشاركين نحو 230 متسابقآ . ثم كرم المحافظ عددآ من الرعاه والداعمين وفريق خادم وطن والمشاركين بنجاح بطولة سباق الدراجات الهوائية الذي يقام لأول مرة بمحايل .

من جهته أعلن المحافظ ” محمد المتحمي ” عن مشاركة فريق دراجتي عسير خلال فعاليات مهرجان محايل العام القادم ، مشيرآ ألى أن هذه الرياضة بدأت في الإنتشار بين أوساط المجتمع السعودي ولما لها من أهمية قصوى . مؤكدآ أن فريق دراجتي عسير شريك دائم بمهرجان محايل الشتوي . مقدما الشكر والتقدير لاعضاء دراجتي عسير على مشاركتهم الفاعله خلال المهرجان .