 المغربي إسماعيل يتوج بطلا لبطولة الدراجات الهوائية بمحايل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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المغربي إسماعيل يتوج بطلا لبطولة الدراجات الهوائية بمحايل

المغربي إسماعيل يتوج بطلا لبطولة الدراجات الهوائية بمحايل
المناطق _محايل عسير

توج محافظ محايل محمد المتحمي أمس المغربي عيون إسماعيل بطلا لجائزة المركز الأول في سباق الدراجات الهوائية والتي جاءت عبارة عن سيارة مقدمه من منظم مهرجان محايل للتسوق ، فيما جاء في المركز الثاني ناصر أحمد البراهيم ، والمركز الثالث المغربي سعيد بدادو ، وحقق المركز الأول فئة الأشبال عبد الله محمد القحطاني والمركز الثاني إبراهيم موسى يحي ، والثالث عبد الرحمن خالد .

تخلل الحفل القرأن الكريم ، ثم كلمة لعضو الإتحاد السعودي للدراجات الهوائية ، محمد الشهري قدم خلالها الشكر لمحافظ محايل على دعمه لهذه الرياضة التي تقام بمحافظة محايل لأول مرة ، مشيرآ إلى أن المسابقة شهدت مشاركة عدد من المتسابقين من دول أوكرانيا ومصر وجنوب أفريقيا والمغرب العربي .مبينا أن عدد المشاركين نحو 230 متسابقآ . ثم كرم المحافظ عددآ من الرعاه والداعمين وفريق خادم وطن والمشاركين بنجاح بطولة سباق الدراجات الهوائية الذي يقام لأول مرة بمحايل .

من جهته أعلن المحافظ ” محمد المتحمي ” عن مشاركة فريق دراجتي عسير خلال فعاليات مهرجان محايل العام القادم ، مشيرآ ألى أن هذه الرياضة بدأت في الإنتشار بين أوساط المجتمع السعودي ولما لها من أهمية قصوى . مؤكدآ أن فريق دراجتي عسير شريك دائم بمهرجان محايل الشتوي . مقدما الشكر والتقدير لاعضاء دراجتي عسير على مشاركتهم الفاعله خلال المهرجان .

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