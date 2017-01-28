اليمن خلال عام..تطهير 1,6 مليون متر من ألغام الانقلابيين

تمكن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن، خلال العام الماضي 2016م من تطهير مساحات واسعة من الألغام التي زرعها الانقلابيون في عدد من المناطق.

وأوضح نائب مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بعدن عبدالقوي عبدالله أن البرنامج قام بتطهير مساحات تقدر بـ مليون و600 ألف متر مربع، وأيضا قام بتجميع واكتشاف نحو 102 ألف لغم وقذائف أخرى, كما تعامل مع 154 مهمة طارئة تتعلق بالألغام في محافظات عدن ولحج وأبين وذلك بناء على بلاغات الجهات الأمنية والمواطنين.

ورصد البرنامج 566 ضحية من ضحايا الألغام في بعض مديريات عدن من خلال تنفيذ أربع خطط طارئة في جوانب المسح وتطهير الأراضي المتأثرة بالألغام والتوعية من مخاطرها وحصر وتسجيل الضحايا وجمع المعلومات عن المواقع التي تتواجد فيها الألغام وتدمير عدد من المخلفات الخطرة المكتشفة والمجمعة في المحافظات المحررة.