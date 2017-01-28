 أحمد بن عبدالله بن عامر (إبن بدّه) إلى رحمه الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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أحمد بن عبدالله بن عامر (إبن بدّه) إلى رحمه الله

أحمد بن عبدالله بن عامر (إبن بدّه) إلى رحمه الله
المناطق _عسير
أنتقل الى رحمة الله تعالى أحمد بن عبدالله بن عامر في مستشفى عسير المركزي ظهر اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته السرير الأبيض ولم تمهله طويلاً.
والفقيد هو شقيق عضو المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير عامر بن عبدالله بن عامر؛ وسيصلى على الفقيد بعد صلاة الظهر يوم غدٍ الأ حد في جامع الراجحي بأبها؛ وسيقام العزاء بدءاً من الغد بعد الثانية ظهراً وحتى أذان المغرب في منزل شقيقه “عامر” في شعف آل حارث بربيعة ورفيدة والنساء بمنزل الفقيد رحمه الله.
صحيفة “المناطق” و “جوال منطقة عسير” تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد؛ داعين الله تعالى له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته..

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