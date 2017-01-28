تدشين “التاجر الصغير” بمحافظة الرس

انطلقت فعالية ” بازار التاجر الصغير”، بمحافظة الرس أمس في السوق التجاري شمال المحافظة، خلال الفترة من 4/29 إلى 1438/5/6هـ، وذلك بتنظيم من القطاع الخاص .

واحتوت الفعالية مشاركة 80 معرضاً ويتولى عملية البيع أطفال من الجنسين لا تتجاوز أعمارهم عن 14 عاماً، وشهدت الفعالية حضور كبير من العائلات من أهالي المحافظة وخارجها .

وأوضح المدير التنفيذي في “بازار التاجر الصغير” محمد الغفيلي أن المشاركة مجانية للجميع وأن فكرة الفعالية تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية البيع والشراء وطريقة العمل بالمجال التجاري بأشراف أولياء أمورهم، فيما يستمر البازار لثمانية أيام ، ويحتوي على محال الأطفال وبضائع متنوعة ومأكولات شعبية ومواد تجميل ومستلزمات وألعاب أطفال، وأعمال يدوية، وقطع ومشغولات تراثية ،إلى جانب فعاليات مصاحبة تشتمل على مسرح للطفل يقدم فقرات ترفيهية وتوعوية للمجتمع .