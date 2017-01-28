سياحة نجران تهيئ المواقع الأثرية والتاريخية لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام

هيأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران المواقع الأثرية والتاريخية لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام 1438

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوابها للزوارخلال إجازة منتصف العام 1438 التي من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وعدد من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية الأخرى.

وأبان آل مريح أنه تم تكليف عدد من الموظفين المؤهلين للعمل خلال فترة إجازة منتصف العام 1438 لاستقبال الزوار وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية والتاريخية ومدى مكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ وحضارة الشعوب حيث سيكون العمل على فترتين صباحية ومسائية تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء وذلك في موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بحي أبا السعود.

وأشار إلى أن منطقة نجران تحتضن مواقع تاريخية وأثرية عديدة مما جعلها مقصداً ووجهة سياحية لكثير من الزوار والوفود الرسمية للاطلاع على تاريخ وآثار المنطقة والاطلاع على أبرز المواقع الأثرية والتاريخية منوها ًبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة