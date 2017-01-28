 أمانة نجران تنهي استعداداتها لاستقبال الزوار في اجازة منتصف العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجوائز أكثر من 130 ألف ريال .. ختام سباقات الزاجل الدولية بالقصيم بمشاركة أكثر من 150 مشارك محافظ محايل يدشن معرض نادي عسير الفوتوغرافي الثاني مسؤول يمني يُشدد على ضرورة توحيد الجهود للتخلص من المشروع الإيراني في بلاده برودة الأجواء في الباحة تجبر الأهالي على الرحيل للبحث عن الدفء مهارة صناعة السدو تشد أنظار زوار مهرجان ” وادينا تراث واصالة” التشكيلة الرسمية| الاتفاق x الهلال أمانة نجران تنهي استعداداتها لاستقبال الزوار في اجازة منتصف العام سياحة نجران تهيئ المواقع الأثرية والتاريخية لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام تدشين “التاجر الصغير” بمحافظة الرس أحمد بن عبدالله بن عامر (إبن بدّه) إلى رحمه الله العبدالعالي يباشر عمله مديراً لسياحة عنيزة مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف ينجح في إجراء عمليات مفاصل الحوض

أمانة نجران تنهي استعداداتها لاستقبال الزوار في اجازة منتصف العام

أمانة نجران تنهي استعداداتها لاستقبال الزوار في اجازة منتصف العام
المناطق _نجران

اكملت أمانة منطقة نجران تهيئة المتنزهات والحدائق والساحات البلدية لاستقبال السكان والزوار خلال إجازة منتصف العام الحالي 1438هـ.
وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش أن المنطقة تحتضن عدد من المنتزهات مثل منتزه الملك فهد بغابة سقام والذي يعد من أكبر المنتزهات ومنتزه أبا الرشاش وعدد من الحدائق والمسطحات الخضراء والساحات التي تحرص الأمانة أن تكون مكانا مناسبا ومتنفسا حقيقيا لأهالي وزوار مدينة نجران بالإضافة إلى المنتزهات الطبيعية في المراكز والمحافظات التابعة للمنطقة.
وقال وكيل الأمين للخدمات المهندس حمد عيبان أن الأمانة قامت بتهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والميادين العامة والساحات وصيانة ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية و النوافير والشلالات كما تم وضع خطة لأعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي في تلك الأماكن حفاظا على سلامة الإنسان ونظافة المكان .
من جهته أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل حرص أمانة منطقة نجران على تهيئة هذه الأماكن لما لها من أهمية في تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطن والمقيم وتوفير أماكن مناسبة لقضاء أوقات الإجازات والعطل الرسمية بما يوائم تطلعاتهم.
وطالب آل فاضل الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات او شكاوي عبر هاتف الطوارئ 940  و قنوات التواصل الخاصة بالأمانة .

0000000000000000000000000000

0100000000000000000

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>