أمانة نجران تنهي استعداداتها لاستقبال الزوار في اجازة منتصف العام

اكملت أمانة منطقة نجران تهيئة المتنزهات والحدائق والساحات البلدية لاستقبال السكان والزوار خلال إجازة منتصف العام الحالي 1438هـ.

وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش أن المنطقة تحتضن عدد من المنتزهات مثل منتزه الملك فهد بغابة سقام والذي يعد من أكبر المنتزهات ومنتزه أبا الرشاش وعدد من الحدائق والمسطحات الخضراء والساحات التي تحرص الأمانة أن تكون مكانا مناسبا ومتنفسا حقيقيا لأهالي وزوار مدينة نجران بالإضافة إلى المنتزهات الطبيعية في المراكز والمحافظات التابعة للمنطقة.

وقال وكيل الأمين للخدمات المهندس حمد عيبان أن الأمانة قامت بتهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والميادين العامة والساحات وصيانة ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية و النوافير والشلالات كما تم وضع خطة لأعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي في تلك الأماكن حفاظا على سلامة الإنسان ونظافة المكان .

من جهته أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل حرص أمانة منطقة نجران على تهيئة هذه الأماكن لما لها من أهمية في تحقيق مزيد من الرفاهية للمواطن والمقيم وتوفير أماكن مناسبة لقضاء أوقات الإجازات والعطل الرسمية بما يوائم تطلعاتهم.

وطالب آل فاضل الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات او شكاوي عبر هاتف الطوارئ 940 و قنوات التواصل الخاصة بالأمانة .