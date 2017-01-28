 مسؤول يمني يُشدد على ضرورة توحيد الجهود للتخلص من المشروع الإيراني في بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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مسؤول يمني يُشدد على ضرورة توحيد الجهود للتخلص من المشروع الإيراني في بلاده

مسؤول يمني يُشدد على ضرورة توحيد الجهود للتخلص من المشروع الإيراني في بلاده
واس - عدن

شدد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل اليوم، على ضرورة توحيد الجهود من أجل التخلص من المليشيات الانقلابية والمشروع الإيراني الذي يستهدف استقرار بلاده .
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أقر اجتماع برئاسة فاضل وحضره عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين، إلغاء مسميات الفصائل وكل الشعارات ابتداء من اليوم والانضواء تحت الألوية العسكرية في المحافظة حرصًا وتعزيزًا لوحدة الهدف وتجسيدًا لمبادئ القوات المسلحة .

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