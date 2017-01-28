 محافظ محايل يدشن معرض نادي عسير الفوتوغرافي الثاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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محافظ محايل يدشن معرض نادي عسير الفوتوغرافي الثاني

محافظ محايل يدشن معرض نادي عسير الفوتوغرافي الثاني
المناطق - محايل
دشن محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي اليوم معرض نادي عسير الفوتوغرافي الثاني بحضور مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم ،وذلك “بالواحه مول ” وكان في أستقباله رئيس نادي عسير الفوتوغرافي عبد الله بن يحي آل الشجاع وعدد من أعضاء النادي . ثم تجول داخل المعرض واستمع لشرح مفصل عن محتويات المعرض . ثم كرم المحافظ ” المتحمي ” المصور الفوتوغرافي أحمد نيازي بدرع تكريمي يحمل شعار محايل أدفأ . وذلك نظير جهوده المميزه وحضوره اللافت عبر عدد من المعارض التي أقيمت داخل المنطقة أو خارجها . فيما كرم نادي عسير الفوتوغرافي رجل الأعمال إبراهيم الفلقي ورئيس لجنة التنمية السياحية بمحافظة محايل . كما كرم نادي عسير  اعضاء لجان اختيار الصور للمعارض .
من جهته أكد رئيس نادي عسير الفوتوغرافي عبد الله آل الشجاع أن المعرض الذي يقام ضمن فعاليات وبرامج محايل أدفأ يأتي للمرة الثانية على التوالي ، مشيرآ إلى أن المعرض أشتمل على عدد من المشاركات من داخل المحافظة وخارجها ، وقد تنوعت الصور بحسب المشاركات التي وصلت للنادي . مقدما شكره الجزيل لمحافظ محايل على دعمه اللامحدود لنادي عسير الفوتوغرافي .

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