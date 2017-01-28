محافظ محايل يدشن معرض نادي عسير الفوتوغرافي الثاني

دشن محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي اليوم معرض نادي عسير الفوتوغرافي الثاني بحضور مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم ،وذلك “بالواحه مول ” وكان في أستقباله رئيس نادي عسير الفوتوغرافي عبد الله بن يحي آل الشجاع وعدد من أعضاء النادي . ثم تجول داخل المعرض واستمع لشرح مفصل عن محتويات المعرض . ثم كرم المحافظ ” المتحمي ” المصور الفوتوغرافي أحمد نيازي بدرع تكريمي يحمل شعار محايل أدفأ . وذلك نظير جهوده المميزه وحضوره اللافت عبر عدد من المعارض التي أقيمت داخل المنطقة أو خارجها . فيما كرم نادي عسير الفوتوغرافي رجل الأعمال إبراهيم الفلقي ورئيس لجنة التنمية السياحية بمحافظة محايل . كما كرم نادي عسير اعضاء لجان اختيار الصور للمعارض .

من جهته أكد رئيس نادي عسير الفوتوغرافي عبد الله آل الشجاع أن المعرض الذي يقام ضمن فعاليات وبرامج محايل أدفأ يأتي للمرة الثانية على التوالي ، مشيرآ إلى أن المعرض أشتمل على عدد من المشاركات من داخل المحافظة وخارجها ، وقد تنوعت الصور بحسب المشاركات التي وصلت للنادي . مقدما شكره الجزيل لمحافظ محايل على دعمه اللامحدود لنادي عسير الفوتوغرافي .