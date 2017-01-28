الجوائز أكثر من 130 ألف ريال .. ختام سباقات الزاجل الدولية بالقصيم بمشاركة أكثر من 150 مشارك

اختتمت مسابقة النقطة الدولية بمنطقة القصيم للحمام الزاجل والتي أقيمت في مدينة بريدة ، بتنظيم الهيئة العامة للرياضة “اللجنة السعودية لسباقات حمام الزاجل ، بمشاركة أكثر من 150 من دول الخليج العربي ومصر وكافة مناطق المملكة ، بحضور الشيخ خالد بن سالم الصباح الرئيس الفخري للنادي الكويتي للحمام الزاجل وعدد من الشخصيات المهتمة بالحمام الزاجل .

المدير التنفيذي لنقطة القصيم الدولية أوضح أن نقطة القصيم الدولية هي امتداد لمسابقتها في الدمام والقطيف ، في إطار جهود اللجنة السعودية لسباقات الحمام الزاجل في نشر هواية حمام الزاجل في كافة أنحاء المملكة ، وتحقيقاً لهدف التنوع بما يضمن تحقيق توجها القيادات الرياضية .

مضيفاً بأن مسافة السباق 300كلم ، وقيمة الجوائز 130 ألف ريال موزعة على العشرة الأوائل ، فيما ستكون الجوائز المخصصة لسباق الاسر بيجون 10000 عشرة الآف ريال للمراكز الاولى ، والجوائز المخصصة لتدريبات 100 ، 150 كلم والسباق النهائي 20000 عشرون ألف ريال ، وستكون الجوائز المخصصة للسباق النهائي 300كلم مائة ألف ريال من المركز الأول إلى المركز الثلاثون ، وستضم التظاهرة أكثر من 500 حمامة وتجهيزات منشر بطول 400 متر ، وحساب الوقت عبر الساعة الإلكترونية ، حيث تم تسجيل كافة المشاركين في النظام الإلكتروني وفق أعلى المواصفات ، كذلك سيارة مخصصة لسباقات حمام الزاجل والتي تتسع لأكثر من 3000 حمامة وستكون السيارة الرسمية لتدريب الحمام المشارك في نقطة القصيم .