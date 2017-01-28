 الجوائز أكثر من 130 ألف ريال .. ختام سباقات الزاجل الدولية بالقصيم بمشاركة أكثر من 150 مشارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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الجوائز أكثر من 130 ألف ريال .. ختام سباقات الزاجل الدولية بالقصيم بمشاركة أكثر من 150 مشارك

الجوائز أكثر من 130 ألف ريال .. ختام سباقات الزاجل الدولية بالقصيم بمشاركة أكثر من 150 مشارك
المناطق - بريدة

اختتمت  مسابقة النقطة الدولية بمنطقة القصيم للحمام الزاجل والتي أقيمت في مدينة بريدة  ، بتنظيم الهيئة العامة للرياضة “اللجنة السعودية لسباقات حمام الزاجل ، بمشاركة أكثر من 150 من دول الخليج العربي ومصر وكافة مناطق المملكة ، بحضور الشيخ خالد بن سالم الصباح الرئيس الفخري للنادي الكويتي للحمام الزاجل وعدد من الشخصيات المهتمة بالحمام الزاجل .

المدير التنفيذي لنقطة القصيم الدولية أوضح أن نقطة القصيم الدولية هي امتداد لمسابقتها في الدمام والقطيف ، في إطار جهود اللجنة السعودية لسباقات الحمام الزاجل في نشر هواية حمام الزاجل في كافة أنحاء المملكة ، وتحقيقاً لهدف التنوع بما يضمن تحقيق توجها القيادات الرياضية .

مضيفاً بأن مسافة السباق 300كلم ، وقيمة الجوائز 130 ألف ريال موزعة على العشرة الأوائل ، فيما ستكون الجوائز المخصصة لسباق الاسر بيجون 10000 عشرة الآف ريال للمراكز الاولى ، والجوائز المخصصة لتدريبات 100 ، 150 كلم والسباق النهائي 20000 عشرون ألف ريال ، وستكون الجوائز المخصصة للسباق النهائي 300كلم مائة ألف ريال من المركز الأول إلى المركز الثلاثون ، وستضم التظاهرة  أكثر من 500 حمامة وتجهيزات منشر بطول 400 متر ، وحساب الوقت عبر الساعة الإلكترونية ، حيث تم تسجيل كافة المشاركين في النظام الإلكتروني وفق أعلى المواصفات ، كذلك سيارة مخصصة لسباقات حمام الزاجل والتي تتسع لأكثر من 3000 حمامة وستكون السيارة الرسمية لتدريب الحمام المشارك في نقطة القصيم .

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