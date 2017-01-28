وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجل حالات تغيب للإبل وللشريحة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على جميع المسجلين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في مناطق المملكة ضرورة الالتزام بمواقع إبلهم التي دونوها في بوابة التسجيل الإلكتروني وعدم مغادرتها إلى مكان آخر .

وجاء تأكيد الوزارة بسبب ما سجلته فرقها البيطرية في بعض المناطق من حالات عدم تواجد الإبل في الموقع المسجل من قبل ملاكها، كما نبهت الوزارة إلى أن من يزيل الشريحة الإلكترونية لأسباب لا صحة لها علمياً سيحرم من المشاركة أو الدخول إلى منطقة المهرجان .

وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الدكتور طلال بن خالد الطريفي :” إن الشروط التي أعلنتها إدارة المهرجان واضحة ومن ضمنها التسجيل الإلكتروني الذي تضمن إحداثيات موقع الإبل حتى يتسنى لوزارة البيئة والمياه والزراعة تحديد المكان بسهولة وزيارة فرقها البيطرية لترقيم الإبل في المواعيد المحددة المرسلة عبر الجوال المسجل في النموذج الإلكتروني، وبالتالي على الجميع التقيد بالمكان وإلاّ قد يحرم المسجل من المشاركة لما في ذلك من تعطيل عمل الفرق البيطرية “، مشيرا إلى أن هناك من يخرج الشريحة الإلكترونية من رقبة الإبل المفحوصة نتيجة اعتقادات واهية أو بتأثير إشاعات لا أساس لها من الصحة، فوزارة البيئة والمياه والزراعة وهي جهة حكومية رسمية تؤكد أن الشريحة الإلكترونية لا ضرر منها على المدى الطويل ، وبالتالي فإن إزالتها يلغي الترقيم الإلكتروني وهو شرط إجباري لدخول الإبل منطقة المهرجان “.

وأوضح الدكتور الطريفي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ملتزمة بمواعيدها مع المسجلين وهناك تواصل معلوماتي يومي بينها وإدارة المهرجان وهي جزء مهم منها, مؤكداً أن الوزارة تقوم بمشروع وطني على مستوى المملكة لحصر الثروة الحيوانية، مبينا أن إدارة المهرجان تستعد للمرحلة التالية من خلال تنظيم التخييم بعد إنهاء مرحلة الترقيم الإلكتروني الحالية .