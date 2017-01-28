 السلطات الأمريكية تحتجز رعايا دول إسلامية بعيد وصولهم إلى مطاراتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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السلطات الأمريكية تحتجز رعايا دول إسلامية بعيد وصولهم إلى مطاراتها

السلطات الأمريكية تحتجز رعايا دول إسلامية بعيد وصولهم إلى مطاراتها
المناطق - وكالات

ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الأمريكية باشرت تنفيذ الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، حيث احتجزت قادمين من دول إسلامية في المطارات الأمريكية بعد ساعات من توقيع ترامب على إجراءات صارمة جديدة بهذا الصدد.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولي المطارات الأمريكية بدأوا ليل الجمعة السبت باحتجاز مسافرين من دول إسلامية كان عدد منهم في طريقهم جواً إلى الولايات المتحدة عندما أصدر ترامب أمره التنفيذي بإغلاق الحدود الأمريكية أمام اللاجئين لمدة 120 يوماً، ومنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

كما حظر ترامب على مواطني سبع دول إسلامية دخول الأراضي الأمريكية وهي العراق وسوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن لمدة 90 يوماً.

وقالت الصحيفة إن احتجاز المسافرين ووجه بطعون قضائية حيث قدم محامو لاجئين عراقيين يحتجزان في مطار جون كينيدي في نيويورك طعناً أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عنهما، وقالوا إن احتجازهما غير قانوني.

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