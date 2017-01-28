 بوركينا فاسو تنهي مسيرة تونس في أمم إفريقيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير المغتربين اليمني : رسوم المرافقين لا تستثني اليمنيين بالفيديو : الشهيد “العسيري” يوثق لحظة استشهاده الصحة: مزاول العلاج بالكي سبق وأن أخذ تعهد عليه .. و العقوبة المتوقعة الغرامة والسجن بوركينا فاسو تنهي مسيرة تونس في أمم إفريقيا تنظيم “القاعدة” بسوريا يلجأ لمناورة جديدة السلطات الأمريكية تحتجز رعايا دول إسلامية بعيد وصولهم إلى مطاراتها وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجل حالات تغيب للإبل وللشريحة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الغنامي يحتفل بزواجه بالعاصمة المقدسة الجوائز أكثر من 130 ألف ريال .. ختام سباقات الزاجل الدولية بالقصيم بمشاركة أكثر من 150 مشارك محافظ محايل يدشن معرض نادي عسير الفوتوغرافي الثاني مسؤول يمني يُشدد على ضرورة توحيد الجهود للتخلص من المشروع الإيراني في بلاده برودة الأجواء في الباحة تجبر الأهالي على الرحيل للبحث عن الدفء

بوركينا فاسو تنهي مسيرة تونس في أمم إفريقيا

بوركينا فاسو تنهي مسيرة تونس في أمم إفريقيا
المناطق - وكالات

فشلت تونس في التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بالغابون بخسارتها أمام بوركينا فاسو صفر-2 في ليبرفيل، السبت.

وافتتح البديل أريستيد بانسي التسجيل لبوركينا فاسو بتسديدة قوية من ركلة حرة قبل عشر دقائق على النهاية، قبل أن يؤكد بريجوس ناكولما الانتصار حين سجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة بعد دقيقتين.

وواصل المنتخب التونسي إخفاقه في تجاوز دور الثمانية في النهائيات القارية، منذ أحرز اللقب على أرضه في 2004، في حين تأهلت بوركينا فاسو إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز في مباراة مصر والمغرب التي تقام الأحد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>