بوركينا فاسو تنهي مسيرة تونس في أمم إفريقيا

وافتتح البديل أريستيد بانسي التسجيل لبوركينا فاسو بتسديدة قوية من ركلة حرة قبل عشر دقائق على النهاية، قبل أن يؤكد بريجوس ناكولما الانتصار حين سجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة بعد دقيقتين.

وواصل المنتخب التونسي إخفاقه في تجاوز دور الثمانية في النهائيات القارية، منذ أحرز اللقب على أرضه في 2004، في حين تأهلت بوركينا فاسو إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز في مباراة مصر والمغرب التي تقام الأحد.