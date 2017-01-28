الصحة: مزاول العلاج بالكي سبق وأن أخذ تعهد عليه .. و العقوبة المتوقعة الغرامة والسجن

أحالت وزارة الصحة مدعي العلاج بالكي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ووفقًا للقانون فإنه من المتوقع تعرضه لغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وهيّ العقوبة المقررة على ممارس المهنة بدون رخصة رسمية من الجهات المختصة.

وكانت وزارة الصحة قد ألقت القبض على المتهم بعد شكاوي عديدة تقدم بها المواطنون ضده، والتي كان آخرها مواطن تعرض للكي برأسه ومناطق مختلفة بجسده، وتمكنت الجهات المختصة من ضبطه وإجراء التحقيقات معه، وكشفت وزارة الصحة في الوقت ذاته، أن محافظة الأسياح في منطقة القصيم، كانت قد أخذت تعهدًا سابقًا ضده بعدم مزاولة الكي، غير أنه تجاهل ذلك واستمر في العمل.

يُذكر أن وزارة الصحة قد اتفقت مع هيئة الرقابة والادعاء العام، على إحالة الوقائع المماثلة، والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي للحد من انتشار عملية مزاولة المهنة بدون ترخيص، محذرة في الوقت ذاته المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات طبية لا أساس علمي لها.