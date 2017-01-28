 وزير المغتربين اليمني : رسوم المرافقين لا تستثني اليمنيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير المغتربين اليمني : رسوم المرافقين لا تستثني اليمنيين بالفيديو : الشهيد “العسيري” يوثق لحظة استشهاده الصحة: مزاول العلاج بالكي سبق وأن أخذ تعهد عليه .. و العقوبة المتوقعة الغرامة والسجن بوركينا فاسو تنهي مسيرة تونس في أمم إفريقيا تنظيم “القاعدة” بسوريا يلجأ لمناورة جديدة السلطات الأمريكية تحتجز رعايا دول إسلامية بعيد وصولهم إلى مطاراتها وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجل حالات تغيب للإبل وللشريحة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الغنامي يحتفل بزواجه بالعاصمة المقدسة الجوائز أكثر من 130 ألف ريال .. ختام سباقات الزاجل الدولية بالقصيم بمشاركة أكثر من 150 مشارك محافظ محايل يدشن معرض نادي عسير الفوتوغرافي الثاني مسؤول يمني يُشدد على ضرورة توحيد الجهود للتخلص من المشروع الإيراني في بلاده برودة الأجواء في الباحة تجبر الأهالي على الرحيل للبحث عن الدفء

وزير المغتربين اليمني : رسوم المرافقين لا تستثني اليمنيين

وزير المغتربين اليمني : رسوم المرافقين لا تستثني اليمنيين
المناطق - متابعات

أكد وزير المغتربين اليمني المهندس علوي بافقيه عدم استثناء اليمنيين المقيمين في السعودية من رسوم الوافدين التي أقرت، أخيراً، في المملكة، ويبدأ تطبيقها منتصف العام الحالي، معتبراً في الوقت ذاته ما يتداول في مواقع التواصل «اجتهاداً إعلامياً». وقال الوزير اليمني وفقا لـ«عكاظ» أمس: «إن الحكومة اليمنية لم تُبلغ بأي إجراءات لاستثناء اليمنيين من رسوم المرافقين، موضحاً أن آلاف اليمنيين دخلوا السعودية عقب اندلاع حرب «استعادة الشرعية»، فيما صححت المملكة أوضاع 465 ألف يمني، كانوا يقيمون في البلاد بطرق غير نظامية».

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>