وزير المغتربين اليمني : رسوم المرافقين لا تستثني اليمنيين

أكد وزير المغتربين اليمني المهندس علوي بافقيه عدم استثناء اليمنيين المقيمين في السعودية من رسوم الوافدين التي أقرت، أخيراً، في المملكة، ويبدأ تطبيقها منتصف العام الحالي، معتبراً في الوقت ذاته ما يتداول في مواقع التواصل «اجتهاداً إعلامياً». وقال الوزير اليمني وفقا لـ«عكاظ» أمس: «إن الحكومة اليمنية لم تُبلغ بأي إجراءات لاستثناء اليمنيين من رسوم المرافقين، موضحاً أن آلاف اليمنيين دخلوا السعودية عقب اندلاع حرب «استعادة الشرعية»، فيما صححت المملكة أوضاع 465 ألف يمني، كانوا يقيمون في البلاد بطرق غير نظامية».