نقل “مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني” إلى عدن

وأشارت الوكالة إلى أن القرار حمل “رقم 19 لسنة 2017، بشأن نقل مقر اجتماعات مجلس النواب خارج العاصمة صنعاء”، التي تحتلها ميليشيات الحوثي وصالح.

واستند القرار إلى “دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية.. وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل..”.

كما استند إلى “نص المادة (66 ) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية..”

وأشار أيضا إلى الخطر “الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثين وعلي صالح”.

وبناء على ما تقدم، نص القرار الرئاسي في المادة الأول على عقد “مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن”.