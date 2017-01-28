 رئيس النصر عاتب على (العين).. وزوران: لم يضايقني أحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس النصر عاتب على (العين).. وزوران: لم يضايقني أحد

رئيس النصر عاتب على (العين).. وزوران: لم يضايقني أحد
المناطق - متابعات

التقى رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي بالمدرب الكرواتي زوران ماميتش في منزله اليوم.

ويأتي اللقاء بعد إعلان المدرب الرحيل وإصدار النصر بيانا بهذا الشأن اليوم، حيث ينتظر أن يتوجه زوران للإمارات لتدريب فريق العين.

وقال زوران بعد اللقاء في مؤتمر صحفي: “القرارات ليست سهلة ولا بد من التعايش معها وهذا القرار صعب وأهم اشخاص في حياتي وهم اسرتي لهم دور في قرار رحيلي” .

وأضاف: “لعرض كبير لكنه ليس سبب في رحيلي من النصر، بل ظروف عائلتي هي السبب.. أحد اعضاء الجهاز الفني اكتشف أن لدى زوجته مرض سرطان خطير .. والأمير فيصل مشكوراً وقف معه ونشكره على تنظيم علاجها”.

ونفى زوران أن يكون هنالك مضايقات واجهها أو تدخلات في عمله.من جهته قال الأمير فيصل بن تركي: “زوران شرح لي ظروفه وأنا تقبل الموضوع بصدر رحب ولا يمكن أن نجبره على البقاء وهو لا يرغب بذلك لأي ظرف.. نحن في نادي النصر لن نجبر أحداً على البقاء سواء مدرب أو لاعب “.

وحول مفاوضات نادي العين مع زوران: “نادي العين نادي نحترمه .. وكنا نتمنى أنهم دخلوا من الباب ، وكنت اتوقع منهم ذلك ولو تم لقدمنا لهم العينين .

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