 عضو شورى: أعداد المسجلين في”حساب المواطن” ستتجاوز أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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عضو شورى: أعداد المسجلين في”حساب المواطن” ستتجاوز أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي

عضو شورى: أعداد المسجلين في”حساب المواطن” ستتجاوز أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي
المناطق - متابعات

قال عضو المجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس الدكتور عبدالرحمن الراشد، إن أعداد المسجلين في برنامج “حساب المواطن” ستفوق أعداد المسجلين في الضمان الاجتماعي.

وأوضح الراشد -حسبما نقلت صحيفة “عكاظ”- أن الجهات المعنية بحساب المواطن، بدأت في إعداد قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على أصحاب المداخيل المالية والأسر المستفيدة من الحساب.

وبرنامج حساب المواطن الذي أعلنت عنه مؤخرا وزارة المالية، هو برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

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