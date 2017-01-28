“هيئة الإحصاء” تعتزم إصدار إحصائيات استخدام الإنترنت والجوال خلال أسبوعين

تعتزم الهيئة العامة للإحصاء خلال الأسبوعين المقبلين إصدار إحصائيات متعلقة بالهاتف الثابت والجوال، إضافة إلى معدلات استخدام الإنترنت، وذلك وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأظهرت النشرة الربعية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ارتفاع عدد مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة (الهاتف الجوال) إلى 49.5 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث 2016 مقارنة بنحو 48 مليون مشترك بنهاية الربع الذي سبقه.

أما أعداد مشتركي النطاق العريض فانخفضت بنسبة 5 % لتصل إلى 28.31 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث 2016.

وكانت هيئة الإحصاء قد أطلقت في نوفمبر الماضي 21 منتجا إحصائيا جديدا يشمل إحصاءات اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومعرفية، حيث تعتزم اصدارها بشكل دوري.