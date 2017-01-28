 “حظر ترامب” يشمل حتى حاملي البطاقة الخضراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

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“حظر ترامب” يشمل حتى حاملي البطاقة الخضراء

“حظر ترامب” يشمل حتى حاملي البطاقة الخضراء
المناطق - وكالات

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم السبت، إن القيود الجديدة على المهاجرين واللاجئين تعني أن الأشخاص الذين لديهم إقامة دائمة أو ما يعرف بحاملي البطاقة الخضراء من سوريا وست دول أخرى ذات أغلبية من المسلمين سيتعين فحص موقفهم على أساس كل حالة على حدة قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.

ودافع المسؤول في إفادة للصحفيين عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، وهي الخطوة التي أحدثت حالة من الفوضى والقلق في مطارات العالم.

ورداً على سؤال عن الدعاوى القضائية التي رفعت ضد هذا الأمر أحجم المسؤول عن الإدلاء بتعليق محدد لكنه قال إن الأجانب ليس لهم الحق في دخول الولايات المتحدة ورفض وصف الحظر بأنه يرقى إلى حد اعتباره “حظراً على المسلمين” واصفاً ذلك بأنه “مضحك”.

وقال مسؤول آخر إن هناك دولاً أخرى ذات أغلبية مسلمة لا يشملها الحظر مثل أفغانستان وماليزيا وباكستان وعُمان وتونس وتركيا.

وقال المسؤول إن لدى وزارة الأمن الداخلي الآن دليلاً إرشادياً واضحاً لشركات الطيران وهي بصدد إرساله، مشيراً إلى الأمر التنفيذي الخاص بحظر السفر لا ينطبق على المواطنين الأمريكيين أو مزدوجي الجنسية لكنه ينصب على الأجانب.

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