 رئيس الوزراء التركي: قرار الحظر الأمريكي لا يحل المشكلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء التركي: قرار الحظر الأمريكي لا يحل المشكلات

رئيس الوزراء التركي: قرار الحظر الأمريكي لا يحل المشكلات
المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم السبت إن الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الساعين للجوء إلى بلاده لا يحل المشكلات مضيفا أن على دول الغرب بذل المزيد من الجهد من أجل تخفيف عبء اللاجئين عن كاهل تركيا.

وعندما سأله أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي عن الحظر رد يلدريم قائلاً “إن المسائل الإقليمية لا يمكن حلها بغلق الأبواب على الناس. نتوقع أن يخفف الغرب العبء عن تركيا”.

وقال “يمكنك بناء جدار لكن هذا ليس حلاً. هذا الجدار سينهار مثلما حدث لجدار برلين” مضيفاً أن تركيا أنفقت نحو 26 مليار دولار لتوفير ملاذ للاجئين.

وقالت ماي التي التقت مع ترامب في واشنطن أمس الجمعة إن الولايات المتحدة مسؤولة عن موقفها بشأن اللاجئين.

وقال يلدريم “لسنا على علم كبير بقرارات ترامب. لكن المشكلات يتم حلها من خلال علاج أسبابها”.

وتتصدر تركيا الدول المستضيفة للاجئين على أراضيها حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين منهم معظمهم من سوريا.

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