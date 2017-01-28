 اتفاق بين بوتين وترمب على محاربة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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اتفاق بين بوتين وترمب على محاربة الإرهاب

اتفاق بين بوتين وترمب على محاربة الإرهاب
المناطق - وكالات

أجرى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أول اتصال هاتفي رسمي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.

ونقلت وكالات أنباء عن الكرملين قوله إن الرئيسين ناقشا في المكالمة التي استمرت 50 دقيقة، الوضع في سوريا وأوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

واتفق الجانبان على أولوية توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي، وتنسيق الإجراءات للقضاء على تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى في سوريا.

وقال الكرملين إن المكالمة سادها روح استعادة وتحسين التعاون الروسي الأميركي، مشيرا إلى أن بوتن وترامب أكدا أهمية استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مما يعود بالنفع على البلدين.

كما اتفق الرئيسان على الحفاظ على التواصل المستمر وتحديد موعد ومكان أول لقاء رسمي يجمعهما، حسب ما أضافت الرئاسة الروسية عقب الاتصال الهاتفي.

ولم ترد في بيان الكرملين إشارة إلى أن الزعيمين تطرقا لمناقشة قضية تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا وضم روسيا لمنطقة القرم.

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