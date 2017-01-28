 بالفيديو.. مسؤول بحراسة مشددة يتسبب في موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. مسؤول بحراسة مشددة يتسبب في موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي !

المناطق - متابعات

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر فيه أحد المسؤولين وحوله حماية مبالغ فيها وذلك خلال زيارة هذا المسؤول لمهرجان في إحدى محافظات المنطقة الشرقية.

وكشف الفيديو الشخص المسؤول وهو محاط بعدد كبير من الحراس الشخصيين وذلك خلال جولته التي قام بها لتفقد فعاليات المهرجان.

واستقبل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع الفيديو بالاستغراب والتندر، وذلك للمبالغة غير المبررة في الحراسة، معتبرين أن كبار المسؤولين في الدولة لا يستخدمون هذا الأسلوب وهذه الطريقة.

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