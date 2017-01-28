بالفيديو.. مسؤول بحراسة مشددة يتسبب في موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي !

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر فيه أحد المسؤولين وحوله حماية مبالغ فيها وذلك خلال زيارة هذا المسؤول لمهرجان في إحدى محافظات المنطقة الشرقية.

وكشف الفيديو الشخص المسؤول وهو محاط بعدد كبير من الحراس الشخصيين وذلك خلال جولته التي قام بها لتفقد فعاليات المهرجان.

واستقبل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع الفيديو بالاستغراب والتندر، وذلك للمبالغة غير المبررة في الحراسة، معتبرين أن كبار المسؤولين في الدولة لا يستخدمون هذا الأسلوب وهذه الطريقة.