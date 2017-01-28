​دراسة: النوم الجيد ليلاً يرفع كفاءة جهاز المناعة

حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من أن عدم حصول الإنسان على قسط كاف من النوم خلال الليل، يؤثر على كفاءة جهاز المناعة، الذي يكافح الأمراض.

وللوصول إلى نتائج الدراسة التي أجراها باحثون بكلية الطب، جامعة واشنطن، ونشروا نتائجها اليوم السبت، في دورية (Sleep) العلمية، أخذ فريق البحث عينات دم من عدد من الأشخاص، لديهم أنماط مختلفة من النوم.

ووجد الباحثون، أن حصول الجسم على قسط كاف من النوم، يقدر بـ7 ساعات، جعل وظائف الجهاز المناعي تعمل بشكل أفضل، وينعكس ذلك على الصحة العامة.

كما وجدوا أن النتائج أظهرت لأول مرة أن قلة النوم لفترات طويلة، تعمل على إيقاف البرامج المعنية بالاستجابة المناعية لخلايا الدم البيضاء.

وقال الباحثون إن “هذه الدراسة تقدم دليلاً إضافيًا على النوم الجيد ينعكس على الصحة العامة، وخاصة كفاءة جهاز المناعة.

وكانت أبحاث سابقة أكدت، أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً، أي حوالي من 7 إلى 8 ساعات يوميا، يحسن الصحة العامة للجسم ويقيه من الأمراض وعلى رأسها السكري والسمنة والفشل الكلوي.

وأضافت أن قلة النوم، تزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، كما تدفع الأشخاص للإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر بكثرة، مثل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، التي تزيد من الإصابة بالسمنة والسكري.