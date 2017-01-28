 وظائف شاغرة في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل

وظائف شاغرة في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل عن توفّر وظائف شاغرة على بند الأجور، وذلك وفق تخصصات وشروط محددة.

وتمثلت التخصصات والشروط:
1- مالية: بكالوريوس محاسبة.
2- حاسب آلي: بكالوريوس علوم حاسب آلي، وخبرة في مجال الشبكات.
3- إطفاء: شهادة جامعية في مجال مكافحة الحرائق والإنقاذ، وخبرة في مجال مكافحة الحرائق الصناعية.
4- ميكانيكا: دبلوم تقنية ميكانيكية/ معدات، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

ودعت الإدارة من يرغب في التقدّم على هذه الوظائف بإرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي f.d.alshehri@ports.gov.sa، وذلك حتى تاريخ 1438/5/5هـ.

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