 شاهد.. معلمة تطلق النار على ترامب.. والسلطات توقفها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. معلمة تطلق النار على ترامب.. والسلطات توقفها

المناطق - وكالات

أوقفت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية معلمة عن العمل، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو غريب، وهي توجه مسدساً باتجاه صورة للرئيس دونالد ترامب داخل الفصل الدراسي، توحي فيه بإطلاق النار عليه.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع مقطع الفيديو، والذي أظهر المعلمة بايال مودي داخل الفصل الدراسي، وهي تطلق من مسدسها المائي، على صور للرئيس ترامب خلال بث حي لمراسم تنصيبه كرئيس جديد للبلاد، وراحت تصرخ متمنية له الموت، وسط ضحكات الطلاب، بحسب ما أوردت صحيفة ميرورالبريطانية.

وأطلقت السلطات التعليمية في دالاس بولاية تكساس تحقيقاً في الحادثة، بعد انتشار نسخ من الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتويتر. وأثار هذا الفيديو غضباً بين العديد من مستخدمي هذه المواقع، ودعا بعضهم إلى طرد المعلمة، في حين دافع آخرون عنها بالقول إن الأمر كان مجرد دعابة استخدم فيها مسدس مائي.

وقال متحدث باسم منطقة دالاس التعليمية تعليقاً على الحادثة: “اليوم علمنا بالفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه معلمة في إحدى المدارس الثانوية. وتم وضع المعلمة تحت إجازة إدارية إجبارية، إلى حين الانتهاء من التحقيقات”.

 

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